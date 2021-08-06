Эксперты оценили ремонтопригодность ударопрочного смартфона Nokia XR20

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Эксперты оценили ремонтопригодность ударопрочного смартфона Nokia XR20Балл получился средний, но зато аппарат и вправду очень защищённый
Пару недель назад Nokia анонсировала свой первый защищенный смартфон — Nokia XR20. Эта особенность устройства заинтересовала энтузиастов. В итоге ребята из PBKreviews решили разобрать смартфон и выяснить, насколько аппарат ремонтопригоден.
В рамках процедуры, специалисты подтвердили надёжность девайса. Для надёжного хвата, например, был внедрён прорезиненный материал на боковую сторону. Также достаточно толстая алюминиевая рамка позволяет Nokia XR20 быть крепче обычных смартфонов.
Отметим, что помимо этого, новинка защищена от влаги и пыли по стандарту IP68, а от ударов по нормам MIL-STD810H. Более того — телефон оснащён самым прочным на момент выхода стеклом от компании Gorilla — закалённым Gorilla Glass Victus.
Что же касательно общей ремонтопригодности аппарата, то ему энтузиасты дали 6,5 баллов из 10.