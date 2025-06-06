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Опубликовано 06 июня 2025, 09:50
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Эксперты PhoneArena назвали RedMagic 10S Pro мощным игровым смартфоном с топовым дисплеем, но слабой камерой

Компромиссы приемлемые
Эксперты PhoneArena признали RedMagic 10S Pro одним из самых мощных игровых смартфонов на рынке, особенно отметив его производительность, дисплей и систему охлаждения.
Эксперты PhoneArena назвали RedMagic 10S Pro мощным игровым смартфоном с топовым дисплеем, но слабой камерой
© PhoneArena

Аппарат построен на топовом чипсете Snapdragon 8 Elite Leading Version и оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE с частотой 144 Гц, ярким изображением и подэкранной селфи-камерой без вырезов.

Смартфон получил до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, накопитель UFS 4.1 до 512 ГБ, а также боковые сенсорные триггеры и встроенный вентилятор. Всё это превращает его в полноценную портативную консоль: требовательные игры идут на максимальных настройках без троттлинга.

Эксперты PhoneArena назвали RedMagic 10S Pro мощным игровым смартфоном с топовым дисплеем, но слабой камерой
© PhoneArena

Автономность также впечатляет — батарея на 7050 мАч обеспечивает более суток работы. Поддерживается быстрая зарядка 80 Вт, но беспроводной зарядки нет.

Главным недостатком обозреватели назвали камеры: основная 50-Мп достойна похвалы, но сверхширик и селфи-камера — средние, телеобъектива нет. Также огорчает лишь три года поддержки безопасности. В остальном — это отличный выбор для геймеров.

Источник:PhoneArena
Автор:Булат Кармак
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#ZTE Nubia Red Magic
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