Эксперты PhoneArena назвали RedMagic 10S Pro мощным игровым смартфоном с топовым дисплеем, но слабой камерой

Эксперты PhoneArena назвали RedMagic 10S Pro мощным игровым смартфоном с топовым дисплеем, но слабой камеройКомпромиссы приемлемые
Аппарат построен на топовом чипсете Snapdragon 8 Elite Leading Version и оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE с частотой 144 Гц, ярким изображением и подэкранной селфи-камерой без вырезов.
Смартфон получил до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, накопитель UFS 4.1 до 512 ГБ, а также боковые сенсорные триггеры и встроенный вентилятор. Всё это превращает его в полноценную портативную консоль: требовательные игры идут на максимальных настройках без троттлинга.
Автономность также впечатляет — батарея на 7050 мАч обеспечивает более суток работы. Поддерживается быстрая зарядка 80 Вт, но беспроводной зарядки нет.
Главным недостатком обозреватели назвали камеры: основная 50-Мп достойна похвалы, но сверхширик и селфи-камера — средние, телеобъектива нет. Также огорчает лишь три года поддержки безопасности. В остальном — это отличный выбор для геймеров.