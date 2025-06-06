Эксперты PhoneArena назвали RedMagic 10S Pro мощным игровым смартфоном с топовым дисплеем, но слабой камерой

Аппарат построен на топовом чипсете Snapdragon 8 Elite Leading Version и оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE с частотой 144 Гц, ярким изображением и подэкранной селфи-камерой без вырезов.

Смартфон получил до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, накопитель UFS 4.1 до 512 ГБ, а также боковые сенсорные триггеры и встроенный вентилятор. Всё это превращает его в полноценную портативную консоль: требовательные игры идут на максимальных настройках без троттлинга.