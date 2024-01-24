Эксперты: подержанные смартфоны станут еще популярнее к 2027 году по всему миру

Прогнозируется, что объем продаж достигнет 4.3 млрд устройств, с общим доходом в $1.097 млрд. Это представляет собой увеличение на 8.8% по сравнению с предыдущими годами.

В 2023 году ожидается, что количество проданных подержанных смартфонов достигнет 309.4 млн единиц, что на 9.5% больше, чем в 2022 году.

Этот рост обусловлен увеличением сроков обновления новых устройств, высокими ценами на новые модели и общими экономическими вызовами.

Основной проблемой на рынке подержанных смартфонов остается недостаток запасов. Во многих развитых странах срок службы новых устройств превышает 40 месяцев, что приводит к дефициту доступных для перепродажи моделей.

Тем не менее, спрос на подержанные смартфоны продолжает расти, особенно в условиях инфляции и политической нестабильности.