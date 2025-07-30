Эксперты предсказали взрывной успех iPhone Fold и релиз уже в 2026 году

Несмотря на запуск ультратонкого iPhone 17 Air, аналитики уверены: внимание потребителей быстро переключится на будущую новинку с гибким экраном.

Ожидается, что iPhone Fold будет стоить $1999 и выполнен в формате «книжки». JPMorgan прогнозирует, что уже к 2027 году продажи составят «десятки миллионов», а к 2028 году — до 45 млн штук.

Apple якобы удалось снизить себестоимость устройства до $759, что сулит компании крупную прибыль.

iPhone Fold получит 7,8-дюймовый внутренний и 5,5-дюймовый внешний экран, титановый корпус и шарнир из «жидкого металла». Вместо Face ID вернётся Touch ID. Особое внимание Apple уделила устранению складки на экране — главному недостатку у конкурентов.

По мнению JPMorgan, выход складного iPhone выведет весь сегмент на новый уровень и принесёт Apple до $65 млрд в перспективе.