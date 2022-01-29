Эксперты предупредили о двух новых вирусах для Android

Эксперты предупредили о двух новых вирусах для AndroidСначала пользователь получает смс
Эксперты Bitdefender Labs с декабря 2021 года перехватили порядка 100 тысяч вредоносных смс-сообщений. Хакеры для распространения вирусов используют старый метод — СМС-фишинг, — рассылая пользователям из Австралии, Германии, Польши, Испании и Румынии фейковые смс с различными приманками.
От пользователя требуется, чтобы он ответил на сообщение и перешёл по предложенному адресу. В качестве приманки используются как давно избитые: «Это ты на этом видео?», так и сообщения о необходимости обновления браузера или ответа на уведомление голосовой почты.
После этого вирус попадает на смартфон и обрабатывает список контактов, рассылая похожие смс. Отмечается, что для пользователей из разных стран, злоумышленники используют разные предлоги для ответа на сообщение.
Как говорят специалисты, TeaBot — банковский троян, который с декабря 2021 года уже не раз появлялся в Google Play Store.
Вирус распространяется с такими приложениями:
- QR Code Reader – Scanner App — 100 тысяч загрузок.
- QR Scanner APK — 10 тысяч загрузок.
- QR Code Scan — 10 тысяч загрузок.
- Smart Cleaner — 1 тысяча загрузок.
- Weather Cast — 10 тысяч загрузок.
- Weather Daily — 10 тысяч загрузок.