Эксперты предупредили о двух новых вирусах для Android

Эксперты Bitdefender Labs с декабря 2021 года перехватили порядка 100 тысяч вредоносных смс-сообщений. Хакеры для распространения вирусов используют старый метод — СМС-фишинг, — рассылая пользователям из Австралии, Германии, Польши, Испании и Румынии фейковые смс с различными приманками.

От пользователя требуется, чтобы он ответил на сообщение и перешёл по предложенному адресу. В качестве приманки используются как давно избитые: «Это ты на этом видео?», так и сообщения о необходимости обновления браузера или ответа на уведомление голосовой почты.

После этого вирус попадает на смартфон и обрабатывает список контактов, рассылая похожие смс. Отмечается, что для пользователей из разных стран, злоумышленники используют разные предлоги для ответа на сообщение.

Как говорят специалисты, TeaBot — банковский троян, который с декабря 2021 года уже не раз появлялся в Google Play Store.

Вирус распространяется с такими приложениями:

QR Code Reader – Scanner App — 100 тысяч загрузок.

QR Scanner APK — 10 тысяч загрузок.

QR Code Scan — 10 тысяч загрузок.

Smart Cleaner — 1 тысяча загрузок.

Weather Cast — 10 тысяч загрузок.