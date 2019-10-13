Эксперты признали привычные дисплеи смартфонов "трудно используемыми"

Нет, никто не сказал, что экран OnePlus 6T оказался лучше, чем у OnePlus 7 Pro — само собой у нового дисплея время отклика оказалось на 40% меньше, чем у предшественника. Тут интересно другое. По словам специалистов Samsung, при возврате с OnePlus 7 Pro на OnePlus 6T возникает ощущение, будто более старая модель работает не совсем правильно, устройство просто “трудно использовать”.

Само собой подобное ощущение проходит, если вернуться на OnePlus 6T на более длительный период — как ни крути, рынок долгое время состоял лишь из устройств с 60 Гц экраном и никто не жаловался.