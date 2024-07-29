Эксперты проверили автономность флагмана-раскладушки Xiaomi Mix Flip

Он оснащен батареей на 4780 мАч, процессором Snapdragon 8 Gen 3 и двумя AMOLED-дисплеями.

По итогам теста, время активного использования составило 11 часов и 58 минут. Для сравнения: Find N3 Flip и Razr 50 Ultra показали лучшие результаты, несмотря на более энергоемкие чипсеты.

Время разговора у Mix Flip оказалось 21 час и 20 минут. Зато в режиме веб-серфинга он продемонстрировал лучший результат среди конкурентов.

Galaxy Z Flip 6 с батареей на 4000 мАч показал 10 часов и 35 минут активного использования и 25 часов и 22 минуты в режиме разговора. Galaxy Z Flip 5 с батареей 3700 мАч продержался 9 часов и 29 минут в активном использовании и 27 часов и 44 минуты в режиме разговора.

При этом Mix Flip обходит Galaxy Z Flip 6, но уступает другим моделям в режимах видео- и игрового воспроизведения.