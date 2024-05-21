Эксперты раскрыли основные ИИ-нововведения в iOS 18

Эксперты считают, что компания стремится догнать конкурентов, таких как Google и OpenAI, которые уже сделали значительные успехи в области искусственного интеллекта.

Одним из главных нововведений станет интеграция облачных сервисов. В дополнение к существующим функциям, работающим на устройствах, Apple планирует использовать мощные серверы с чипами Mac для обработки ИИ-задач в облаке.

Это позволит улучшить производительность и возможности ИИ.

Компания также улучшит голосовые возможности Siri, сделав её более разговорчивой и полезной в повседневной жизни. Среди новых функций — автоматическое суммирование уведомлений, краткие обзоры новостей и расшифровка голосовых заметок.

Хотя Apple не планирует выпускать собственный чат-бот, она заключила партнёрство с OpenAI для интеграции технологии ChatGPT в iOS 18. Это поможет улучшить взаимодействие пользователей с устройствами.