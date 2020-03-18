Эксперты рассказали, что спрос на 5G-смартфоны заметно превысил ожидания

Так, только в 2019 году в общей сложности было продано более 19 млн 5G-смартфонов по всему миру, причем подобные показатели заметно превышают изначальные прогнозы. Порядка 7 млн смартфонов приходятся на долю Huawei — именно ей принадлежат 36,9% нового рынка. Второе место за собой удерживает Samsung с 6,7 млн проданных 5G-смартфонов и 35,8% рынка. Далее идут Vivo, Xiaomi и LG, с 10,7%, 6,4% и 4,8% рынка соответственно.