Эксперты рассказали, как продлить время работы iPhone

Также эксперты порекомендовали чаще пользоваться режимом энергосбережения. Отмечается, что во время его работы многие приложения перестают функционировать в фоновом режиме. Удобно было бы отрегулировать режим так, чтобы он самостоятельно включался, как только заряд аккумулятора окажется на низком уровне. Настроить это можно с помощью приложения “Команды”.

Помимо прочего, увеличить время автономной работы iPhone можно путем отключения обновления приложений в фоновом режиме. Делается это в настройках, а именно в разделе “Основные” - “Обновление приложений в фоновом режиме”. Еще одним способом увеличить жизнь iPhone является активация ночного режима.