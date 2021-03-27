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Сегодня в 08:06
Эксперты рассказали, как продлить время работы iPhone
Отключить Siri, активировать режим энергосбережения и не только
Авторы издания BGR рассказали, как продлить время работы iPhone. Так, в этих целях можно отключить работу фирменного голосового помощника Siri и не только.
Также эксперты порекомендовали чаще пользоваться режимом энергосбережения. Отмечается, что во время его работы многие приложения перестают функционировать в фоновом режиме. Удобно было бы отрегулировать режим так, чтобы он самостоятельно включался, как только заряд аккумулятора окажется на низком уровне. Настроить это можно с помощью приложения “Команды”.
Помимо прочего, увеличить время автономной работы iPhone можно путем отключения обновления приложений в фоновом режиме. Делается это в настройках, а именно в разделе “Основные” - “Обновление приложений в фоновом режиме”. Еще одним способом увеличить жизнь iPhone является активация ночного режима.