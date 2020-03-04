Эксперты рассказали, какие смартфоны пользуются наибольшей популярностью у россиян в начале 2020 года

Так, в первые два месяца текущего года наибольшей популярностью пользуются новинки, вышедшие в конце 2019 или в начале 2020 года. На первом месте расположился бюджетный Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 ГБ — отличительной особенностью новинки, на фоне предшественника, стало наличие NFC-модуля для бесконтактной оплаты. Сразу же следом за Redmi Note 8T по популярности расположился более дорогой Redmi Note 8 Pro 6/64 ГБ. Учитывая, что устройство до сих пор может похвастаться отличной производительностью при относительно невысокой цене, неудивительно, что россияне с огромным удовольствием приобретают именно данный смартфон. Замыкает тройку лидеров смартфон от Samsung — Samsung Galaxy A50 с 64 ГБ постоянной памяти.

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса, многие производители сдвигают анонсы своих новых устройств. В связи с этим можно ожидать, что еще в ближайшие несколько месяцев мы будем видеть примерно схожую с нынешней картину популярности среди смартфонов среди россиян.