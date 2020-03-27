Эксперты рассказали, насколько прошлогодние флагманы Samsung продаются лучше нынешних

Судя по данным аналитиков, с которыми советовалась сама Samsung, компания с момента старта продаж Galaxy S20 продала лишь 60% устройств от количество Galaxy S10, проданных за тот же период. Само собой, какая-то часть вины за происходящее ложится на “плечи” пандемию COVID-19. Но с другой стороны, в сети было множество публикаций, в которых говорилось о том, что свежие флагманы Samsung имеют множественные проблемы: камера Galaxy S20 Ultra ничем не отличается от 108 Мп камеры более дешевых смартфонов Xiaomi, экран Galaxy S20 способен работать с частотой 120 Гц, но его искусственно ограничивают и т.д.

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса многие технологические компании объявили о смене своих планов. Так, большинство презентаций с анонсами новых смартфонов проходят не в оффлайн формате, как раньше, а в виде онлайн-трансляций.