Эксперты рассказали, почему функция записи 8K-видео в смартфонах все еще не так хороша

Эксперты заявили, что оснащение смартфонов возможностью записывать видео в 8К является бессмысленной и бесполезной для пользователей функцией, поскольку многие и 4К не пользуются. Также, для записи видео с таким разрешением требуется много свободного места. Кроме того, даже при записи 4К роликов у ряда смартфонов возникают проблемы в функционировании и перегревы.

Аналитики также отметили, что некоторые смартфоны, которые оснащены 8К, способны записывать видео в данном разрешении лишь ограниченное количество времени. В их число входит смартфон Samsung Galaxy S9 вышедший в 2018 года, а также вышедшая буквально в этом году серия Samsung Galaxy S20, которая способна записывать ролики 8K при 24 к/с лишь пять минут. В качестве недостатков данной функции эксперты выделяют большой размер полученных роликов. Так, минутный 8К ролик может весит порядка 600 МБ, тогда как пятиминутный может занимать все 3 ГБ.