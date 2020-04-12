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Эксперты рассказали, почему функция записи 8K-видео в смартфонах все еще не так хороша

Она перегревает смартфон и не только
Напомним, что буквально в этом году компании начали выпускать смартфоны на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, одним из преимуществ которого является поддержка записи видео в разрешении 8К. Однако многие аналитики крайне скептически относятся к новым возможностями камеры. Издание Mydrivers опубликовало новый материл, в котором эксперты рассказали, почему функция записи 8К видео в смартфонах все еще не так хороша.

Эксперты заявили, что оснащение смартфонов возможностью записывать видео в 8К является бессмысленной и бесполезной для пользователей функцией, поскольку многие и 4К не пользуются. Также, для записи видео с таким разрешением требуется много свободного места. Кроме того, даже при записи 4К роликов у ряда смартфонов возникают проблемы в функционировании и перегревы.

Аналитики также отметили, что некоторые смартфоны, которые оснащены 8К, способны записывать видео в данном разрешении лишь ограниченное количество времени. В их число входит смартфон Samsung Galaxy S9 вышедший в 2018 года, а также вышедшая буквально в этом году серия Samsung Galaxy S20, которая способна записывать ролики 8K при 24 к/с лишь пять минут. В качестве недостатков данной функции эксперты выделяют большой размер полученных роликов. Так, минутный 8К ролик может весит порядка 600 МБ, тогда как пятиминутный может занимать все 3 ГБ.

Автор: Лилик Ми
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