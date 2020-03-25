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Эксперты рассказали, почему iPhone 12 может не выйти в сентябре, как было запланировано изначально

И да, во всем вновь виноват коронавирус
Буквально несколько дней назад в сети появилась информация о том, что Apple сумела избежать проблем, связанных с остановкой работы китайских фабрик, в связи с чем техногигант не должен был столкнуться с переносом запуска своего осеннего флагмана — iPhone 12. Но, как оказалось, все не так радужно. Эксперты рассказали, почему новый iPhone все же может не выйти в сентябре, как было запланировано изначально.

Так, один из партнеров инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment и аналитик Пан Цзютан заявил, что он никак не может согласиться с появившейся ранее в сети информацией, согласно которой завод Foxconn в Китае смог восстановиться настолько успешно, что уже сейчас занимается запуском массового производства iPhone 12. По его словам, хоть обычно Apple и начинает запуск производства новых смартфонов в июле, плавно увеличивая партии вплоть до октября-декабря, когда происходит максимальный пик интереса к новинке, закрытие заводов может негативно сказаться на релизе новых iPhone.

При этом стоит помнить, что тот же Брэд Гаствирт, главный технологический аналитик Wedbush Securities, уже заявлял, что хоть Китай в самое ближайшее время и может восстановиться после эпидемии коронавируса, весь мир только начал свою борьбу с новой угрозой. А потому цепочка поставок электронных комплектующих может быть серьезно нарушена.