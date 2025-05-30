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Опубликовано 30 мая 2025, 21:01
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Эксперты рассказали, почему не стоит покупать новый iPhone прямо сейчас

Причин несколько
Если вы прямо сейчас задумываетесь об обновлении iPhone, эксперты советуют подождать.
Эксперты рассказали, почему не стоит покупать новый iPhone прямо сейчас
© Ferra

Уже в ближайшее время, осенью, ожидается выход линейки iPhone 17, и покупка актуальных моделей прямо сейчас может обернуться переплатой за устаревающее устройство.

Каждое поколение iPhone приносит пусть и умеренные, но заметные улучшения: iPhone 14 Pro — Dynamic Island, iPhone 15 Pro — кнопку действия, iPhone 16 — кнопку управления камерой и поддержку Apple Intelligence на всех моделях.

По слухам, iPhone 17 получит обновлённую камеру, новые цвета и даже сверхтонкую версию в стиле Galaxy S25 Edge.

Правда, стоит учитывать, что есть риск подорожания iPhone 17 из-за американских пошлин, но даже так — вы получите больше за те же деньги. Так что, если ваш текущий iPhone работает стабильно и вам не критично срочное обновление — ждать определённо стоит.

Источник:CNET
Автор:Булат Кармак
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