Эксперты рассказали, почему не стоит покупать новый iPhone прямо сейчас

Уже в ближайшее время, осенью, ожидается выход линейки iPhone 17, и покупка актуальных моделей прямо сейчас может обернуться переплатой за устаревающее устройство.

Каждое поколение iPhone приносит пусть и умеренные, но заметные улучшения: iPhone 14 Pro — Dynamic Island, iPhone 15 Pro — кнопку действия, iPhone 16 — кнопку управления камерой и поддержку Apple Intelligence на всех моделях.

По слухам, iPhone 17 получит обновлённую камеру, новые цвета и даже сверхтонкую версию в стиле Galaxy S25 Edge.

Правда, стоит учитывать, что есть риск подорожания iPhone 17 из-за американских пошлин, но даже так — вы получите больше за те же деньги. Так что, если ваш текущий iPhone работает стабильно и вам не критично срочное обновление — ждать определённо стоит.