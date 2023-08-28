Эксперты рассказали, почему стоит дождаться iPhone 16 вместо покупки iPhone 15

Эксперты считают, что владельцам iPhone 14 Pro и даже iPhone 13 Pro стоит подождать выхода iPhone 16.

iPhone 15 предлагает ряд улучшений, включая более яркий и плавный дисплей, улучшенные камеры и более долгий срок службы аккумулятора. Однако эти улучшения кажутся незначительными для тех, кто уже использует последние модели iPhone.

Даже новый процессор A17 Bionic не добавляет заметного прироста в скорости. По слухам, iPhone 16 принесёт более значительные изменения, включая новый дизайн и улучшенные камеры.

Ожидается, что устройство получит перископический модуль и новую 48-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру. Кроме того, в модели могут появиться инновационные сенсорные кнопки.

Таким образом, если ваш текущий iPhone ещё полностью удовлетворяет вашим потребностям, возможно, стоит подождать следующего поколения смартфонов Apple.