Эксперты рассказали, почему стоит дождаться iPhone 16 вместо покупки iPhone 15

Эксперты рассказали, почему стоит дождаться iPhone 16 вместо покупки iPhone 15И с ними сложно не согласиться
С каждым годом Apple представляет новую модель iPhone, и каждый раз перед потребителями встаёт вопрос: стоит ли обновлять свой смартфон или ждать следующей модели?
Эксперты считают, что владельцам iPhone 14 Pro и даже iPhone 13 Pro стоит подождать выхода iPhone 16.
iPhone 15 предлагает ряд улучшений, включая более яркий и плавный дисплей, улучшенные камеры и более долгий срок службы аккумулятора. Однако эти улучшения кажутся незначительными для тех, кто уже использует последние модели iPhone.
Даже новый процессор A17 Bionic не добавляет заметного прироста в скорости. По слухам, iPhone 16 принесёт более значительные изменения, включая новый дизайн и улучшенные камеры.
Ожидается, что устройство получит перископический модуль и новую 48-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру. Кроме того, в модели могут появиться инновационные сенсорные кнопки.
Таким образом, если ваш текущий iPhone ещё полностью удовлетворяет вашим потребностям, возможно, стоит подождать следующего поколения смартфонов Apple.