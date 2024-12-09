Эксперты собрали топ-10 популярных смартфонов в Китае

Первое место занимает iPhone 15 Pro Max с долей рынка в 3%. За ним следует HONOR X50 с 2.8%, а замыкают тройку лидеров iPhone 16 Pro Max и Oppo A3x, которые тоже достигли 2.8%.

Huawei Pura 70, Xiaomi Redmi K70 Ultra, а также Vivo Y37 имеют по 2.3% доли рынка, наряду с моделями iPhone 15 Pro и iPhone 15.

В общей сложности пять из десяти самых популярных моделей принадлежат Apple.