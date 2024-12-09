Эксперты собрали топ-10 популярных смартфонов в Китае

Опубликовано 09 декабря 2024, 08:071 мин.
Эксперты собрали топ-10 популярных смартфонов в КитаеНет, это не Xiaomi или Vivo
Аналитики Canalys представили данные о самых продаваемых смартфонах в Китае за III квартал 2024 года.
Первое место занимает iPhone 15 Pro Max с долей рынка в 3%. За ним следует HONOR X50 с 2.8%, а замыкают тройку лидеров iPhone 16 Pro Max и Oppo A3x, которые тоже достигли 2.8%.
Huawei Pura 70, Xiaomi Redmi K70 Ultra, а также Vivo Y37 имеют по 2.3% доли рынка, наряду с моделями iPhone 15 Pro и iPhone 15.
В общей сложности пять из десяти самых популярных моделей принадлежат Apple.
Huawei — единственный из местных брендов, способный конкурировать с Apple в премиальном сегменте (от 4000 до 6000 юаней).
Потребители поддерживают компанию не только за высокое качество продукции, но и за вклад в развитие национальных технологий.