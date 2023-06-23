Эксперты сравнили экран складного Honor Magic Vs с традиционными флагманами

Исследование показало, что данная модель вполне способна посоревноваться по качеству дисплея и картинки с классическими флагманами от конкурентов.

Эксперты обратили внимание на несколько особенностей в работе этого гибкого экрана. Среди его преимуществ отмечены хорошая яркость как в помещении, так и при слабом освещении, а также точная цветопередача в любых условиях использования.

Но есть у дисплея и ряд недостатков. Например, плохая читаемость при ярком солнечном свете, потеря детализации при просмотре видео в формате HDR10, а также заметное замыливание изображения в играх и при просмотре веб-страниц.

В общем рейтинге DxOMark новинка от Honor заняла семнадцатое место. При этом в своей ценовой категории смартфон занял тринадцатое место, расположившись между моделями Oppo Find X5 и vivo X Fold.

Напомним, что внутренний OLED-дисплей Honor Magic Vs получил диагональ в 7,9-дюймов, разрешение 1984 x 2272 пикселей и частоту обновления 90 Гц.