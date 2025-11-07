Эксперты сравнили флагман Oppo Find X9 и средний Reno 13 Pro

Эксперты сравнили флагман Oppo Find X9 и средний Reno 13 ProРазумеется, средний сегмент уступает премиальному
Для удобства обозреватели разбили характеристики на категории.
Процессор и производительность:
-
Find X9: MediaTek 9500 (3 нм), UFS 4.1.
-
Reno 13 Pro: MediaTek 8350 (4 нм), UFS 3.1.
Качество отображения:
-
Find X9: 6,59" AMOLED, 3600 нит, Dolby Vision, HDR10+.
-
Reno 13 Pro: 6,83" AMOLED, 1200 нит, HDR10+.
Камера:
-
Find X9: тройная 50 МП (Hasselblad), видео в Dolby Vision.
-
Reno 13 Pro: 50 МП + 50 МП + 8 МП, меньшие сенсоры.
Селфи-камера:
- Find X9: 32 Мп, 4K видео, автофокусировка.
Батарея и зарядка:
-
Find X9: 7025 мАч, 80 Вт проводная, 50 Вт беспроводная, обратная зарядка.
-
Reno 13 Pro (только в Китае): 5800 мАч, 80 Вт проводная, 50 Вт беспроводная.
Дизайн:
-
Find X9: прочный алюминий, IP68/IP69, премиальный.
-
Reno 13 Pro: легкий, элегантный, минималистичный.
По словам инсайдеров, Find X9 превосходит Reno 13 Pro по качеству сборки, яркости, производительности HDR и ощущениям роскоши. Reno 13 Pro является более доступным вариантом с большим экраном, но не достигает флагманского уровня Find X9.