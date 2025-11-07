Эксперты сравнили флагман Oppo Find X9 и средний Reno 13 Pro

Разумеется, средний сегмент уступает премиальному

Портал GizmoChina сравнил флагманскую высокотехнологичную модель Oppo Find X9 и «середнячок» Reno 13 Pro того же бренда. Обозреватели отметили, что сравнение показывает, что флагман и телефон из среднего сегмента одного бренда предлагают разные пользовательские сценарии и возможности. Find X9 фокусируется на мощности и инновациях, а Reno 13 Pro — на соотношении производительности и цены.