Телефоны
Опубликовано 07 ноября 2025, 18:43
1 мин.

Эксперты сравнили флагман Oppo Find X9 и средний Reno 13 Pro

Разумеется, средний сегмент уступает премиальному
Портал GizmoChina сравнил флагманскую высокотехнологичную модель Oppo Find X9 и «середнячок» Reno 13 Pro того же бренда. Обозреватели отметили, что сравнение показывает, что флагман и телефон из среднего сегмента одного бренда предлагают разные пользовательские сценарии и возможности. Find X9 фокусируется на мощности и инновациях, а Reno 13 Pro — на соотношении производительности и цены.
Эксперты сравнили флагман Oppo Find X9 и средний Reno 13 Pro

© Gizmochina.com

Для удобства обозреватели разбили характеристики на категории.

Процессор и производительность:

  • Find X9: MediaTek 9500 (3 нм), UFS 4.1.

  • Reno 13 Pro: MediaTek 8350 (4 нм), UFS 3.1.

Качество отображения:

  • Find X9: 6,59" AMOLED, 3600 нит, Dolby Vision, HDR10+.

  • Reno 13 Pro: 6,83" AMOLED, 1200 нит, HDR10+.

Камера:

  • Find X9: тройная 50 МП (Hasselblad), видео в Dolby Vision.

  • Reno 13 Pro: 50 МП + 50 МП + 8 МП, меньшие сенсоры.

Селфи-камера:

  • Find X9: 32 Мп, 4K видео, автофокусировка.

Батарея и зарядка:

  • Find X9: 7025 мАч, 80 Вт проводная, 50 Вт беспроводная, обратная зарядка.

  • Reno 13 Pro (только в Китае): 5800 мАч, 80 Вт проводная, 50 Вт беспроводная.

Дизайн:

  • Find X9: прочный алюминий, IP68/IP69, премиальный.

  • Reno 13 Pro: легкий, элегантный, минималистичный.

По словам инсайдеров, Find X9 превосходит Reno 13 Pro по качеству сборки, яркости, производительности HDR и ощущениям роскоши. Reno 13 Pro является более доступным вариантом с большим экраном, но не достигает флагманского уровня Find X9.

Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#OPPO
,
#флагман
,
#смартфоны