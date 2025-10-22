Эксперты сравнили Oppo Find X9 и X9 Pro: флагман оснащён лучшим дисплеем

Как отмечают инсайдеры, оба устройства имеют премиальный дизайн, алюминий и стекло с защитой Gorilla Glass и пылевлагозащиту IP68 / IP69, но Pro выделяется дисплеем, камерой, аккумулятором и спутниковой связью.

Для сравнения опубликованы характеристики моделей.

Oppo Find X9:

50 Мп перископическая камера с 3-кратным оптическим зумом;

Селфи — 32 Мп;

AMOLED-дисплей разрешением 6,59", обновление 120 Гц;

Аккумулятор на 7025 мАч.

Oppo Find X9 Pro:

Перископ на 200 Мп, 3-кратный оптический зум;

Селфи — 50 Мп;

AMOLED-димсплей 6,78" LTPO, 120 Гц;

Аккумулятор — 7500 мАч;

спутниковая связь, но в версии с ОЗУ на 16 ГБ и накопителем на 1 ТБ.

Также сообщается, что X9 Pro поддерживает Dolby Vision и Ultra HDR, обеспечивая яркость до 3600 нит. Частота обновления 120 Гц у обеих моделей, но LTPO, которой оснащена Pro-модель, регулирует частоту для экономии батареи.