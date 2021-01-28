Эксперты сравнили возможности камер iPhone 12 mini, iPhone 12 и Google Pixel 5

В то же время, в условиях недостатка света устройство выдает не лучшие снимки - шумные и без должной детализации. Помимо прочего эксперты выяснили, что на на фотографиях, снятых с iPhone 12 mini, могут проявляться блики. В результате iPhone 12 mini получил 122 балла от DxOMark, равно как и старшая модель.