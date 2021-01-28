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Эксперты сравнили возможности камер iPhone 12 mini, iPhone 12 и Google Pixel 5
В результате DxOMark определил, скольких баллов удостоился iPhone 12 mini
Эксперты лаборатории DxOMark решили проверить фотовозможности iPhone 12 mini, сравнив его по этому критерию со смартфонами iPhone 12 и Google Pixel 5.
Специалисты похвалили устройство за хорошую работу автофокуса, а также цветопередачу, которая позволяет получать изображения с точными оттенками кожи. Также в ходе тестов был отмечен широкоугольный датчик, который, по мнению экспертов, выбирает точную экспозицию и обеспечивает детализированность снимков. Судя по фотоотчету, iPhone 12 mini и iPhone 12 снимают примерно одинаково.
В то же время, в условиях недостатка света устройство выдает не лучшие снимки - шумные и без должной детализации. Помимо прочего эксперты выяснили, что на на фотографиях, снятых с iPhone 12 mini, могут проявляться блики. В результате iPhone 12 mini получил 122 балла от DxOMark, равно как и старшая модель.