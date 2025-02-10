Эксперты: удалите DeepSeek с вашего iPhone и Android — приложение чат-бота небезопасно

Специалисты NowSecure обнаружили, что оно передает чувствительные данные по незащищенным каналам, позволяя злоумышленникам перехватывать или подменять информацию.

Дополнительно выяснилось, что данные пользователей отправляются на серверы ByteDance — китайской компании, владеющей TikTok. При этом в DeepSeek отключена стандартная защита Apple App Transport Security (ATS), что делает передачу информации уязвимой.

Также эксперты раскритиковали использование устаревшего алгоритма шифрования 3DES, который был признан ненадежным еще в 2016 году.

Вместе с тем ключи для шифрования хранятся прямо в коде приложения, что ставит под угрозу конфиденциальность пользователей.

NowSecure рекомендует немедленно удалить DeepSeek с iOS и Android-устройств.