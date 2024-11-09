Эксперты усомнились в целесообразности использования чехлов для смартфонов

На основании множества отзывов пользователей и публикаций с характеристиками чехлов эксперты пришли к выводу, что сейчас чехлы не имеют смысла. Свои умозаключения они объясняют тем, что чехлы делают смартфоны громоздкими и скрывают внешний вид красивых девайсов, превращая их в одинаковые «кирпичи».

Но, главное, сейчас производители используют для изготовления покрытия аппаратов высококачественные материалы — алюминий, керамику, титан.

Обозреватели согласились с тем, что на рынке представлены чехлы, делающие телефоны особенно ударопрочными. Но вместе с тем теряется изящество устройства и удобство использования. И такие чехлы оправданы в сложных климатических условиях или на тяжёлом производстве.

«Какой смысл владеть защищённым чехлом смартфоном, если вы никогда не сможете им насладиться?» — отметили журналисты.