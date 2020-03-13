Эксперты выяснили, какие бренды первыми обновляют свои смартфоны до последней версии Android
Так, по словам специалистов, на первом месте рейтинга само собой расположилась компания Google — так как именно поисковый гигант и занимается выпуском мобильной операционной системы, вполне логично, что ее же смартфоны Google Pixel получают обновление самыми первыми.
На втором месте в списке расположилась компания OnePlus — она, к слову, начала обновлять свои девайсы до Android 10 буквально через несколько дней после релиза финальной версии ОС.
Samsung, как ни странно, расположилась на третьем месте. Учитывая, какой репутацией южнокорейский гигант обладал еще пару лет назад, крайне удивительно, что в 2020 году именно Samsung замыкает тройку лидеров по скорости обновления своих устройств до самой свежей версии Android. На четвертом, пятом и шестом местах расположились LG, HTC и Motorola.
В списке нет таких компаний, как Xiaomi, Huawei, Vivo и т.д, так как он создавался с оглядкой на активность производителей именно что на американском рынке.