Эксперты выяснили, какие бренды первыми обновляют свои смартфоны до последней версии Android

Samsung, как ни странно, расположилась на третьем месте. Учитывая, какой репутацией южнокорейский гигант обладал еще пару лет назад, крайне удивительно, что в 2020 году именно Samsung замыкает тройку лидеров по скорости обновления своих устройств до самой свежей версии Android. На четвертом, пятом и шестом местах расположились LG, HTC и Motorola.