Эксперты выяснили, какие производители смартфонов реже всего теряют пользователей
Так, если верить международному опросу, проведенному специалистами аналитического агентства IHS Markit, именно Apple и Samsung могут похвастаться совокупной лояльностью клиентов в 69%. Чтобы было более понятно, насколько это высокий показатель — в целом весь рынок смартфонов имеет уровень лояльности 53%. Но как только Apple вместе с Samsung исключаются из списка брендов, то данный показатель падает до уровня 33%.
”В течение многих лет Apple и Samsung усердно работали над созданием личного бренда, тратя на это дело огромные средства. В результате именно эти две компании смогли создать конкурентоспособные опоры, которые изолируют их от давления, с которым сталкиваются другие бренды”, — рассказал главный аналитик потребительских устройств в IHS Markit Джеймс Эллисон.