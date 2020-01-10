Эксперты выяснили, какие производители смартфонов реже всего теряют пользователей

В наше время производителям смартфонов все труднее удержать у себя пользователей — каждый год, каждый месяц анонсируют все более интересные устройства, причем не последнее место среди подобных анонсов занимают устройства от китайских брендов. Но, как ни странно, в плане “верности” пользователей лучше всего себя чувствуют всего лишь две компании — Samsung и Apple.