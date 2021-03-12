Эксперты выяснили ремонтопригодность флагманского Samsung Galaxy S21 Ultra

В рамках разбора устройства эксперты обратили внимание на стандартные винты, которыми крепятся все основные детали корпуса, что является плюсом. Также они похвалили модульную конструкцию многих компонентов. К недостаткам в плане ремонтопригодности отнесли заднюю крышку, экран, а также батарею. Дело в том, что они слишком крепко приклеены к корпусу, в результате чего их замена станет проблемным занятием.

В конечном итоге в iFixit выяснили, что устройство трудно поддается ремонту и дали ему всего 3 балла из 10 возможных. Для сравнения, все смартфоны серии iPhone 12 набрали 6 баллов. В то же время, модель Galaxy S21 в этом тесте удостоилась 4 баллов.