Эксперты Wccftech назвали главные причины для перехода с Galaxy S24 Ultra на S25 Ultra

Вот ключевые причины для обновления.

Производительность

Galaxy S25 Ultra работает на новом чипсете Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает более высокую производительность, улучшает многозадачность и вводит передовые ИИ-функции. Это также повышает автономность устройства и улучшает обработку фотографий.

Дисплей

Новый LTPO AMOLED 2X-дисплей обеспечивает более плавные переходы и лучшее качество изображения. Использование Corning Gorilla Armor 2 делает экран более прочным и устойчивым к бликам.

Камера

Ультраширокая камера получила значительное обновление с 12 до 50 Мп. Новый LOG-режим упрощает цветокоррекцию видео, что особенно полезно для контент-креаторов.

ИИ-функции

Samsung добавила функции, такие как Now Brief и Now Bar, которые с помощью искусственного интеллекта анализируют и предлагают персонализированные советы.

Дизайн

Смартфон стал удобнее благодаря округленным краям и более плоской раме, что улучшает эргономику и придаёт современный вид.