Экстремально быстрый iQOO 13 на Snapdragon 8 Elite начали продавать в России

Устройство оснащено новейшим процессором Snapdragon 8 Elite с пиковой частотой 4.32 ГГц, OLED-дисплеем 2K с частотой обновления 144 Гц и аккумулятором емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Экран iQOO 13 с технологией круговой поляризации снижает усталость глаз, а система охлаждения эффективно отводит тепло. Смартфон идеально подходит для игр благодаря аппаратному апскейлеру Q2, поддержке 144 fps и симметричным динамикам.

Доступны две версии: белая и чёрная с корпусом толщиной до 8.13 мм. Цена устройства с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя — 99 999 рублей.