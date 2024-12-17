Телефоны
Опубликовано 17 декабря 2024, 16:00
1 мин.

Экстремально быстрый iQOO 13 на Snapdragon 8 Elite начали продавать в России

Первым покупателям приятные подарки
С 20 декабря в России стартуют продажи флагманского смартфона iQOO 13.
Экстремально быстрый iQOO 13 на Snapdragon 8 Elite начали продавать в России
© iQOO

Устройство оснащено новейшим процессором Snapdragon 8 Elite с пиковой частотой 4.32 ГГц, OLED-дисплеем 2K с частотой обновления 144 Гц и аккумулятором емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.

Экран iQOO 13 с технологией круговой поляризации снижает усталость глаз, а система охлаждения эффективно отводит тепло. Смартфон идеально подходит для игр благодаря аппаратному апскейлеру Q2, поддержке 144 fps и симметричным динамикам.

Доступны две версии: белая и чёрная с корпусом толщиной до 8.13 мм. Цена устройства с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя — 99 999 рублей.

Экстремально быстрый iQOO 13 на Snapdragon 8 Elite начали продавать в России
© iQOO

Первые 600 покупателей получат лимитированный набор аксессуаров BMW общей стоимостью 7000 рублей.

Смартфон можно приобрести на маркетплейсах и в официальном магазине Vivo.

Источник:iQOO
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vivo
,
#смартфон