Экстремально быстрый смартфон Asus ROG Phone 5s Pro будут продавать почти за 100 тысяч рублей

Так, ROG Phone 5s в модификации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти можно будет купить за 620 долларов или около 45 700 рублей. Версию на 12/128 ГБ, в свою очередь, оценили в 660 долларов или порядка 48 600 рублей, в то время как модель с 12/256 ГБ будет доступна за 725 долларов или 53 500 рублей. ROG Phone 5s с 16/256 ГБ оценили в 770 долларов или 57 800 рублей, а с 18/512 ГБ — 910 долларов или 67 000 рублей.

И самым дорогим смартфоном серии оказался ROG Phone 5s Pro с 18 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти — его стоимость составляет 1310 долларов, что соответствует по текущему курсу 97 тыс рублям.