Экстремально быстрый смартфон Asus ROG Phone 5s Pro будут продавать почти за 100 тысяч рублей

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Экстремально быстрый смартфон Asus ROG Phone 5s Pro будут продавать почти за 100 тысяч рублейСамый недорогой смартфон серии стоит 45 700 рублей
Напомним, что анонс новых смартфонов Asus серии ROG Phone состоялся еще 16 августа. Однако во время презентации компания не раскрыла стоимость своих устройств и лишь сейчас цены на смартфоны стали известны.
Так, ROG Phone 5s в модификации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти можно будет купить за 620 долларов или около 45 700 рублей. Версию на 12/128 ГБ, в свою очередь, оценили в 660 долларов или порядка 48 600 рублей, в то время как модель с 12/256 ГБ будет доступна за 725 долларов или 53 500 рублей. ROG Phone 5s с 16/256 ГБ оценили в 770 долларов или 57 800 рублей, а с 18/512 ГБ — 910 долларов или 67 000 рублей.
И самым дорогим смартфоном серии оказался ROG Phone 5s Pro с 18 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти — его стоимость составляет 1310 долларов, что соответствует по текущему курсу 97 тыс рублям.