Экстремально быстрый смартфон с зарядкой 240 Вт Realme GT3 выйдет уже 28 февраля

19:35, 15 февраля 2023
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Экстремально быстрый смартфон с зарядкой 240 Вт Realme GT3 выйдет уже 28 февраляПрезентацию можно будет посмотреть на видео
Компания Realme официально представит флагман realme GT3 с технологией самой быстрой в мире зарядки 240 Вт.
Фото: Realme
Презентация состоится 28 февраля на технологической конференции MWC 2023 в Барселоне, Испания. Посмотреть официальную презентацию смартфона вы сможете 28 февраля на видео ниже.
Мероприятие запланировано на 16:00 (UTC+1).
Автор:Андрей КадуковТеги: