Экстремальный китайский флагман OnePlus 7 Pro начали продавать в России

Устройство, по большей части, даже сегодня может побороться за лидерство с самыми свежими смартфонами от конкурентов, такими как Google Pixel 4 XL и Samsung Note 10+. Так, OnePlus 7 Pro оснащен Fluid AMOLED-дисплеем диагональю 6,67 дюйма, разрешением 1440 x 3120, а также частотой обновления экрана 90 Гц. Построено устройство на базе мощного процессора Snapdragon 855 и имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 3.0. Отличительной особенностью устройства, помимо его экрана, является выезжающая из корпуса фронтальная камера, которая по словам производителя рассчитана на 300 тыс срабатываний. Также смартфон имеет тройную основную камеру на 48, 16 и 8 Мп, две из которых оснащены оптической стабилизацией. В OnePlus 7 Pro установлен аккумулятор емкостью 4 000 мАч, который способен зарядиться на 50% всего лишь за 20 минут при помощи фирменной технологии быстрой зарядки мощностью 30 Вт.