Экстренный режим в iPhone 14 спас от смерти в пожаре четырёх туристок

Опубликовано 30 июля 2024, 19:30
1 мин.
Экстренный режим в iPhone 14 спас от смерти в пожаре четырёх туристокБлагодаря точным координатам, посланным экстренным режимом
В Британской Колумбии четыре туристки разбили лагерь на леднике в труднодоступной местности. Во время нахождения туристок в лагере их застиг пожар, отрезавший женщин от возможности выйти из опасной зоны.
Издание Appleinsider (AI) пишет, что туристки не могли самостоятельно выйти из зоны пожара, поскольку путь им преградила завеса из дыма и горящих углей. Она из женщин активировала экстренный режим (Emergency SOS) в iPhone 14, что буквально спасло им жизнь.
По словам руководителя спасательной операции, который позже прокомментировал вызов на бедствие, экстренный режим в iPhone 14 передал службе спасения точные координаты женщин и послал серию тестовых сообщений о бедственном положении туристок с описанием обстановки. Сообщения были переданы по спутниковой связи. И если бы не это, женщины бы погибли.