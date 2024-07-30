Экстренный режим в iPhone 14 спас от смерти в пожаре четырёх туристок

Издание Appleinsider (AI) пишет, что туристки не могли самостоятельно выйти из зоны пожара, поскольку путь им преградила завеса из дыма и горящих углей. Она из женщин активировала экстренный режим (Emergency SOS) в iPhone 14, что буквально спасло им жизнь.

По словам руководителя спасательной операции, который позже прокомментировал вызов на бедствие, экстренный режим в iPhone 14 передал службе спасения точные координаты женщин и послал серию тестовых сообщений о бедственном положении туристок с описанием обстановки. Сообщения были переданы по спутниковой связи. И если бы не это, женщины бы погибли.