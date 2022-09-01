Эльдар Муртазин рассказал, почему смартфон может внезапно выключиться

Эльдар Муртазин рассказал, почему смартфон может внезапно выключитьсяГлавная причина — конфликт приложений
По его словам, самыми частыми причинами являются конфликты программного обеспечения. Различные программы, установленные на смартфоне, могут приводить к конфликтам между собой и перегреву смартфона, в результате чего устройство отключается.
Также это касается установки в смартфон различных оболочек — программных модификаций, которые устанавливаются поверх стокового Android. Если это происходит, то гаджет зачастую виснет, начинаются сбои всего софта и произвольное выключение.
При этом Муртазин отметил, что «iPhone, что Android — надёжные. Люди не сталкиваются с перегрузками аппаратов. Если это начинает происходить, то надо проверять, что с телефоном технически не так».
Кроме того, к внезапному выключению смартфона могут приводить старые, сломанные или некачественные аккумуляторы. Но это редкие случаи. Это же касается и падения смартфона, после чего могут отходить контакты батареи. Но это тоже крайне редкие случаи — «даже не 1% от упавших телефонов».
Люди очень часто ставят всевозможный софт, который, мягко говоря, приводит к частичной неработоспособности телефона. Этот софт между собой конфликтует. Самая частая история: на Android, например, человек ставит параллельно три оболочки (программные модификации, которые устанавливаются поверх стокового Android — прим. URA.RU), они между собой конфликтуют, аппарат тормозит, греется, и перегрев приводит к выключению.