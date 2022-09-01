Эльдар Муртазин рассказал, почему смартфон может внезапно выключиться

По его словам, самыми частыми причинами являются конфликты программного обеспечения. Различные программы, установленные на смартфоне, могут приводить к конфликтам между собой и перегреву смартфона, в результате чего устройство отключается.

Также это касается установки в смартфон различных оболочек — программных модификаций, которые устанавливаются поверх стокового Android. Если это происходит, то гаджет зачастую виснет, начинаются сбои всего софта и произвольное выключение.

При этом Муртазин отметил, что «iPhone, что Android — надёжные. Люди не сталкиваются с перегрузками аппаратов. Если это начинает происходить, то надо проверять, что с телефоном технически не так».

Кроме того, к внезапному выключению смартфона могут приводить старые, сломанные или некачественные аккумуляторы. Но это редкие случаи. Это же касается и падения смартфона, после чего могут отходить контакты батареи. Но это тоже крайне редкие случаи — «даже не 1% от упавших телефонов».