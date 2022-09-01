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Эльдар Муртазин рассказал, почему смартфон может внезапно выключиться

Главная причина — конфликт приложений
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, почему смартфон может внезапно выключиться.
Эльдар Муртазин рассказал, почему смартфон может внезапно выключиться

По его словам, самыми частыми причинами являются конфликты программного обеспечения. Различные программы, установленные на смартфоне, могут приводить к конфликтам между собой и перегреву смартфона, в результате чего устройство отключается.

Также это касается установки в смартфон различных оболочек — программных модификаций, которые устанавливаются поверх стокового Android. Если это происходит, то гаджет зачастую виснет, начинаются сбои всего софта и произвольное выключение.

При этом Муртазин отметил, что «iPhone, что Android — надёжные. Люди не сталкиваются с перегрузками аппаратов. Если это начинает происходить, то надо проверять, что с телефоном технически не так».

Кроме того, к внезапному выключению смартфона могут приводить старые, сломанные или некачественные аккумуляторы. Но это редкие случаи. Это же касается и падения смартфона, после чего могут отходить контакты батареи. Но это тоже крайне редкие случаи — «даже не 1% от упавших телефонов».

Люди очень часто ставят всевозможный софт, который, мягко говоря, приводит к частичной неработоспособности телефона. Этот софт между собой конфликтует. Самая частая история: на Android, например, человек ставит параллельно три оболочки (программные модификации, которые устанавливаются поверх стокового Android — прим. URA.RU), они между собой конфликтуют, аппарат тормозит, греется, и перегрев приводит к выключению.

Эльдар Муртазин
Ведущий аналитик Mobile Research Group
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