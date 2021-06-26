«Эльдорадо» распродает iPhone со скидками до 10 тысяч рублей

Так, сэкономить 10 тысяч рублей предлагается на покупке iPhone 12 mini в разных модификациях — на 64, 128 и 256 ГБ памяти. Напомним, что в обычное время эта модель в минимальной комплектации продается за 69 990 рублей, тогда как сейчас ее можно купить за 59 990.

iPhone 12 на 128 ГБ, в свою очередь, отдают за 74 990 рублей вместо исходных 84 990.

Упала стоимость и более ранних моделей. К примеру iPhone 11 на 64 ГБ продают за 49 990 рублей. Отметим, что в обычное время этот смартфон продается за 53 990.

Ознакомиться со всеми смартфонами Apple, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке.