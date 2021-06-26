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«Эльдорадо» распродает iPhone со скидками до 10 тысяч рублей

От iPhone 12 до iPhone 11
Российский ритейлер запустил новую акцию. В ее рамках смартфоны американской Apple распродают со скидками до 10 тысяч рублей.
«Эльдорадо» распродает iPhone со скидками до 10 тысяч рублей

Так, сэкономить 10 тысяч рублей предлагается на покупке iPhone 12 mini в разных модификациях — на 64, 128 и 256 ГБ памяти. Напомним, что в обычное время эта модель в минимальной комплектации продается за 69 990 рублей, тогда как сейчас ее можно купить за 59 990.

iPhone 12 на 128 ГБ, в свою очередь, отдают за 74 990 рублей вместо исходных 84 990.

Упала стоимость и более ранних моделей. К примеру iPhone 11 на 64 ГБ продают за 49 990 рублей. Отметим, что в обычное время этот смартфон продается за 53 990.

Ознакомиться со всеми смартфонами Apple, которые продаются со скидками в рамках распродажи, можно перейдя по этой ссылке.