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Сегодня 14:11
«Готовы подставить живот под скальпель робота-хирурга? А придётся!» — говорит наша робот-телеведущая
Люди-хирурги станут скоро станут редкостью, как компьютерные дискеты
Кто хотя бы раз сталкивался с «глюками» Windows или проблемными прошивками смартфонов, этому не обрадуется, но скоро настанет время, когда в операционной вы будете ложиться на стол, за вами закроют двери, а сверху со звуком «ж-ж-ж-ж» приедут роботы с иглами и ножами, после чего вас оставят в их распоряжении. И это, только не смейтесь, будет во благо — в сегодняшнем еженедельном выпуске новостей мы расскажем, почему.
А заодно наша цифровая телеведущая Елена расскажет вам об инструменте, с которым можно отличать поддельное видео от настоящего, и о том, в чём суть новых компьютерных видеокарт и процессоров, которые показали на этой неделе. Ни
гвоздя, ни желза бага, ни скальпеля вам, ребята и девчата!
Новости с Еленой - 5 сентября 2020