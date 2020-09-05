«Готовы подставить живот под скальпель робота-хирурга? А придётся!» — говорит наша робот-телеведущая

Кто хотя бы раз сталкивался с «глюками» Windows или проблемными прошивками смартфонов, этому не обрадуется, но скоро настанет время, когда в операционной вы будете ложиться на стол, за вами закроют двери, а сверху со звуком «ж-ж-ж-ж» приедут роботы с иглами и ножами, после чего вас оставят в их распоряжении. И это, только не смейтесь, будет во благо — в сегодняшнем еженедельном выпуске новостей мы расскажем, почему.