Элитный китайский смартфон с новым типом экрана: Meizu 20 Infinity Unbounded Edition в шаге от релиза

По словам популярного инсайдера Digital Chat Station, это указывает на совсем скорый релиз новинки. Он же отметил, что отличительной особенностью смартфона станет сверхширокоформатный экран.

Так, Meizu 20 Infinity Unbounded Edition получит 6,79-дюймовый OLED-дисплей BOE Q9 с разрешением 3192 х 1368 пикселей и соотношением сторон 21:9. Экран получит частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1850 кд/кв.м.

Прочие характеристики смартфона вполне стандартные для данного сегмента. В качестве процессора используется Snapdragon 8 Gen 2, основная камера оснащена датчиками на 50, 12 и 12 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 4800 мАч, есть поддержка быстрой 65-ваттной зарядки. Цена версии 12/256 ГБ ожидается на уровне 915 долларов.