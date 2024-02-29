Energizer представил «самый дешевый» складной смартфон

Зато U660S может похвастаться 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ внутреннего накопителя, основной камерой на 64 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и фронталкой на 25 Мп. Работает смартфон на Android 14.

Цена U660S — €499. Это действительно дешевле, чем складные модели Samsung и Huawei, но ZTE Libero Flip (который в Европе будет называться nubia Flip 5G) стоит €385 (в Японии) или €599 (в Европе).