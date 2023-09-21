Энтузиаст подключил iPhone 15 Pro к телевизору и превратил его в игровую консоль

Энтузиаст подключил iPhone 15 Pro к телевизору и превратил его в игровую консольОтличное применение детищу Apple
Китайский блогер и автор популярного YouTube-канала Vincent Zhong продемонстрировал необычный эксперимент.
Он подключил свой iPhone 15 Pro к телевизору и запустил на нём игру Resident Evil Village. Интересно, что для управления в игре использовался геймпад DualSense от Sony.
Таким образом, смартфон стал полноценной заменой игровой консоли, сравнимой по мощности с PlayStation 4.
Игра работала в разрешении 720p при 30 кадрах в секунду и поддерживала HDR. Это особенно впечатляет, учитывая, что всё обрабатывалось не специализированной игровой консолью, а обычным телефоном на мобильном чипе A17 Pro.
Пользователи в Сети уже начали обсуждать, что Apple могла бы выпустить специализированные аксессуары, такие как фирменный держатель в виде геймпада. Это позволило бы iPhone 15 Pro конкурировать с такими портативными консолями, как Nintendo Switch.