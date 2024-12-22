Энтузиаст разработал для iPhone магнитный контроллер

Опубликовано 22 декабря 2024, 21:451 мин.
Энтузиаст разработал для iPhone магнитный контроллерТелефон превращается в портативную консоль
Компания OhSnap, производитель аксессуаров для мобильных устройств, совместно с энтузиастом Джошем Кингом создали магнитный MagSafe-контроллер MCON для iPhone, превращающий смартфон в подобие портативной консоли PSP Go. Прототип контроллера был напечатанным на 3D-принтере.
© Josh King/OhSnap
Геймпад крепится к айфону на магнитах. Как отмечает The Verge, смартфон выдвигается вверх посредством специального механизма, благодаря чему открывается доступ к элементам управления. При этом конструкция контроллера позволяет прятать гаджет в карман.
Устройство получит два стика с эффектом Холла, крестовину, триггеры и классическим набором кнопок. Можно выдвигать ручки, за счёт чего контроллер становится более комфортным для хвата. Устройство выпустят в чёрном и белом цветах.