Энтузиаст снял видео с ещё неанонсированным бюджетным Google Pixel 7a в руках

Чуть позже их опубликовал в своём Twitter-аккаунте пользователь под ником chunvn8888. Судя по его ролику, внешний вид смартфона сильно напоминает уже вышедшую линейку Pixel 7. Главное отличие заключается лишь в размере корпуса.

В меню настроек, которое на видео на вьетнамском языке, можно заметить раздел «Плавный экран», что предполагает поддержку более высокой частоты кадров, вероятно, 90 Гц.

Отметим, что это не первый случай, когда вьетнамские энтузиасты получают на руки новые Pixel раньше положенного. Так, ранее подобная ситуация уже произошла с Google Pixel 4 — обе модели линейки были раскрыты вьетнамским сайтом Genk.vn задолго до официального релиза.