Энтузиаст создан чехол для iPhone с дозатором конфет

Бенедетто поделился подробностями своего изобретения с изданием Phonearena и рассказал, что причиной для выдумки стала «трагедия», как он сам выразился, с его айфоном. Это был iPhone 12 Pro Max, который внезапно выпал из кармана, когда Мэтти сидел на подоконнике своего дома. Устройство выпало на тротуар под окнами и сильно повредилось.

Тогда энтузиаст решил сделать свой чехол, способный защитить его новый айфон, которым впоследствии стал iPhone 13 Pro Max. Бенедетто нашёл нужные размеры будущего на тот момент Phone 13 Pro Max в интернете, в компании Apple, чтобы подогнать под него размеры чехла. А сам чехол был сделан на 3D-принтере из термопластичного полиуретана.

Как пишет источник, поскольку Бенедетто ведёт канал о чём-то потешном и ненужном, ему нужно было добавить к чехлу что-то действительно ненужное. Он любитель конфет, поэтому создал устройство в стиле пинбола, с помощью которого он выстреливает конфеты из футляра прямо в рот.

Как отмечается, изобретение весёлое, но действительно ненужное, поэтому его нельзя будет найти в продаже ни в одном техническом магазине.