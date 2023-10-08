Энтузиасты активировали на старых смартфонах Google Pixel функции, эксклюзивные для новенького Pixel 8 Pro

Энтузиасты активировали на старых смартфонах Google Pixel функции, эксклюзивные для новенького Pixel 8 ProВнезапно
Google недавно представила свои новые смартфоны линейки Pixel 8 с рядом уникальных камерных функций.
Некоторые из этих функций стали эксклюзивными для модели Pro, включая ручную фокусировку, регулировку выдержки и контроль ISO.
Но, как это часто бывает, программная эксклюзивность продержалась не очень долго. Известный инсайдер Камила Войцеховская смогла активировать эти функции камеры на своём Pixel 7 Pro, модифицировав приложение камеры Pixel 8 Pro.
Войцеховская продемонстрировала результат своей работы в личном Twitter-аккаунте. Она также отметила, что эти функции «полностью работают на любом Tensor Pixel, начиная с 6 и заканчивая 7 Pro».
А это означает, что даже если у вас старая модель Pixel, вы можете использовать эти функции с модифицированным APK-файлом Google Камеры.