Энтузиасты активировали на старых смартфонах Google Pixel функции, эксклюзивные для новенького Pixel 8 Pro

Некоторые из этих функций стали эксклюзивными для модели Pro, включая ручную фокусировку, регулировку выдержки и контроль ISO.

Но, как это часто бывает, программная эксклюзивность продержалась не очень долго. Известный инсайдер Камила Войцеховская смогла активировать эти функции камеры на своём Pixel 7 Pro, модифицировав приложение камеры Pixel 8 Pro.

Войцеховская продемонстрировала результат своей работы в личном Twitter-аккаунте. Она также отметила, что эти функции «полностью работают на любом Tensor Pixel, начиная с 6 и заканчивая 7 Pro».

А это означает, что даже если у вас старая модель Pixel, вы можете использовать эти функции с модифицированным APK-файлом Google Камеры.