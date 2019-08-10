Энтузиасты нашли спрятанный в грядущем Android Q сюрприз

Разработчики Android из года в год прячут “пасхальные яйца” в новых версиях операционной системы. Так, в Android L в качестве “пасхалки” выступал аналог игры Flappy Bird — дикой популярного в 2013 и 2014 годах тайм-киллера, который приносил своему разработчику по 50 тыс долларов в день. На днях энтузиасты, по всей видимости, нашли новую “пасхалку”, на этот раз в грядущей Android Q.