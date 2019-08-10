Энтузиасты нашли спрятанный в грядущем Android Q сюрприз

“Пасхальное яйцо” нового Android представляет собой двухцветный экран с фоном из диагональных линий, поверх которых наложен логотип операционной системы и цифра 10. Двойное нажатие на цифры приводит к оживлению цифр и формированию из них буквы Q, причем линии на заднем фоне в этот момент начинают анимироваться. Еще одно нажатие на экран вызывает игру-головоломку. Как только игра оказывается “пройденной”, появляется скрытая разработчиками картинка.
К сожалению, на данный момент скрытый сюрприз можно найти только на Essential Phone. То есть да, даже фирменные смартфоны компании, Google Pixel, работающие на последней бета-версии Android Q, не имеют встроенной “пасхалки”.
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