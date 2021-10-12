Энтузиасты опубликовали видео с переделкой iPhone под разъём зарядки от Android

Об этом сообщило издание Patentlyapple. Сам энтузиаст на своём сайте так сказал о подобной переделке: «Смартфон должен поддерживать зарядку и передачу данных. Первая часть работы заключалась в том, чтобы заставить электронику работать. Следующим шагом было перепроектирование разъёма Apple C94 и создание моей собственной печатной платы с портом USB C. Теперь схемы для проекта готовы и протестированы, и осталось сделать так, чтобы они поместились внутри iPhone!».

Также издание отмечает, что идея Кенни Пи «перетащить» разъём для Android-устройств в айфон известна с мая, но очевидна её сложность, что проект завершился только сейчас.