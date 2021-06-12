Энтузиасты показали, как может выглядеть Xiaomi Mi 12

Так, фанаты ожидают от грядущего смартфона изогнутый экран без выреза под селфи-камеру. Предполагается, что аппарат оснастят подэкранной фронтальной камерой. В основном же энтузиасты пытались сохранить характерные для линейки Mi 11 внешние особенности.

Предполагается также, что Xiaomi Mi 12 оснастят крупным блоком камеры с четырьмя датчиками. Источники отмечают, что именно Mi 12 будет первым смартфоном в линейке Xiaomi с LTPO-экраном. Частота обновления изображения может достигать 120 Гц.

Нескольким ранее в сети появились первые подробности о флагманском смартфоне Mi 12 Ultra. Так, были оглашены предварительные характеристики и опубликован рендер. Ознакомиться можно перейдя по этой ссылке.