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Сегодня в 12:25
Энтузиасты показали потенциальную внешность iPhone 13 Pro
Анонс ожидается в середине сентября
Дизайнеры ресурса LetsGoDigita в очередной раз поделились своим видением неанонсированного устройства. На этот раз они показали, как может выглядеть iPhone 13 Pro.
По мнению энтузиастов, дизайн грядущего смартфона за счет плоскости будет напоминать дизайн актуальной линейки. Однако изменения все таки есть - на экране появился вырез, в котором расположили селфи-камеру, разговорный динамик и систему Face ID. Предполагается, что iPhone 13 Pro выйдет в нескольких расцветках, среди которых красная и фиолетовая.
Согласно данным источников, всего в будущей линейки будет четыре модели, а именно iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Официальная презентация устройств ожидается в середине сентября.