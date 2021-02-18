Энтузиасты показали потенциальную внешность iPhone 13 Pro

По мнению энтузиастов, дизайн грядущего смартфона за счет плоскости будет напоминать дизайн актуальной линейки. Однако изменения все таки есть - на экране появился вырез, в котором расположили селфи-камеру, разговорный динамик и систему Face ID. Предполагается, что iPhone 13 Pro выйдет в нескольких расцветках, среди которых красная и фиолетовая.