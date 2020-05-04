Энтузиасты показали предполагаемую внешность гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold 2 на видео

Авторы предполагают, что грядущий складной флагман Galaxy Fold 2 получит необычный дизайн, для которого характерен дополнительный дисплей, расположенный под блоком камеры. На нем, судя по видео, может располагаться информация об уведомлениях. Что касается камеры, она может быть представлена в поворотном блоке, благодаря чему пользователи смогут снимать селфи в лучшем качестве.

В смоделированном дизайне ролике авторы предположили, что Fold 2 получит новый ноутбучный режим. Он может активироваться, если сложить смартфон пополам, верхняя часть берёт на себя монитора, на нижней располагается виртуальная клавиатура. Нужно отметить, что данный ролик выглядит вполне реалистично.