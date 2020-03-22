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Сегодня 11:06

Энтузиасты портировали мобильную Ubuntu на легендарный Xiaomi Redmi Note 7

Правда, порт все еще сложно назвать “полноценным”
В свое время Ubuntu Touch — мобильная версия популярного Linux-дистрибутива Ubuntu — рассматривалась как полноценная замена Android от Google. Но к сожалению, проект достаточно быстро “сдулся”, а мы с вами имеем лишь две основные мобильные операционные системы: iOS и Android. Но несмотря на все это, порой то тут, то там происходят интересные эксперименты. Так, на этот раз энтузиасты портировали мобильную Ubuntu на легендарный смартфон Xiaomi — Redmi Note 7.

Важно понимать, что хоть фанатам и удалось запустить Ubuntu Touch на Redmi Note 7, данный порт сложно назвать полноценным — он имеет множество багов и ошибок, и служит в первую очередь демонстрацией возможности самой подобной концепции.

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Еще одним фактором, мешающим разработчикам совершать полноценный запуск подобных проектов, является Project Treble от Google. Та самая система, которая изначально была призвана облегчить пользователям переход на новую версию Android, играет с ними же злую шутку, “изолируя” ядро системы.