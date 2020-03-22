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Сегодня 11:06
Энтузиасты портировали мобильную Ubuntu на легендарный Xiaomi Redmi Note 7
Правда, порт все еще сложно назвать “полноценным”
В свое время Ubuntu Touch — мобильная версия популярного Linux-дистрибутива Ubuntu — рассматривалась как полноценная замена Android от Google. Но к сожалению, проект достаточно быстро “сдулся”, а мы с вами имеем лишь две основные мобильные операционные системы: iOS и Android. Но несмотря на все это, порой то тут, то там происходят интересные эксперименты. Так, на этот раз энтузиасты портировали мобильную Ubuntu на легендарный смартфон Xiaomi — Redmi Note 7.
Важно понимать, что хоть фанатам и удалось запустить Ubuntu Touch на Redmi Note 7, данный порт сложно назвать полноценным — он имеет множество багов и ошибок, и служит в первую очередь демонстрацией возможности самой подобной концепции.
Еще одним фактором, мешающим разработчикам совершать полноценный запуск подобных проектов, является Project Treble от Google. Та самая система, которая изначально была призвана облегчить пользователям переход на новую версию Android, играет с ними же злую шутку, “изолируя” ядро системы.