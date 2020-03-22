Энтузиасты портировали мобильную Ubuntu на легендарный Xiaomi Redmi Note 7

В свое время Ubuntu Touch — мобильная версия популярного Linux-дистрибутива Ubuntu — рассматривалась как полноценная замена Android от Google. Но к сожалению, проект достаточно быстро “сдулся”, а мы с вами имеем лишь две основные мобильные операционные системы: iOS и Android. Но несмотря на все это, порой то тут, то там происходят интересные эксперименты. Так, на этот раз энтузиасты портировали мобильную Ubuntu на легендарный смартфон Xiaomi — Redmi Note 7.