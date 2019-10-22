Энтузиасты сделали впечатляющие снимки ночного неба с помощью Google Pixel 4

В итоге интернет-пользователи нашли все необходимое и запечатлели удивительные виды ночного неба. Само собой, если воспользоваться профессиональным фотоаппаратом, результат будет в разы более качественным и красивым. Но стоит отметить, что для смартфона, Pixel 4 справился с задачей астрофотографии лучше, чем кто-либо из конкурентов.