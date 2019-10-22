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Сегодня 13:04
Энтузиасты сделали впечатляющие снимки ночного неба с помощью Google Pixel 4
Теперь хочется увидеть результаты, полученные профессиональным фотографом
В Google Pixel 4 есть множество интересных особенностей, но одной из самых важных несомненно является режим астрофотографии. И судя по тому, что смогли с ее помощью получить обыкновенные пользователи, у данной технологии явно есть потенциал быть скопированной большинством производителей смартфонов.
По своей сути астрофотография — это обыкновенный HDR+ снимок, точнее 16 снимков, сделанных с 15-секундной экспозицией. В связи с данной особенностью получения снимка, к слову, необходимо обзавестись штативом, либо воспользоваться каким-либо иным способом опереть смартфон.
В итоге интернет-пользователи нашли все необходимое и запечатлели удивительные виды ночного неба. Само собой, если воспользоваться профессиональным фотоаппаратом, результат будет в разы более качественным и красивым. Но стоит отметить, что для смартфона, Pixel 4 справился с задачей астрофотографии лучше, чем кто-либо из конкурентов.
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