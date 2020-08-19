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Энтузиасты сравнили блоки камер грядущих фотофлагманов Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro
И отметили, чем отличается Pro-версия от обычной
Энтузиасты сравнили блоки камер грядущих фотофлагманов Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro — судя по всему, “старшая” версия обзаведется дополнительным модулем. К слову, сравнение стало возможным благодаря утечке сразу двух изображений новинок накануне их анонса.
Правда, для начала стоит отметить, что дизайн блока основной камеры немного изменился по сравнению с прошлогодним Huawei Mate 30 — там, где раньше был лишь круг, в этом году будет круг вписанный в квадрат. При этом, судя по фотографии, обе стеклянные накладки получили отметки 3D, которая, предположительно, указывает на наличие времяпролетной камеры ToF.
Что же до отличий камер двух флагманов, то у Huawei Mate 40 Pro, в отличие от “младшей” версии, имеется прямоугольный вырез, в котором ожидается появление перископного модуля. Так это или нет, узнаем уже совсем скоро — анонс линейки Huawei Mate 40 ожидается уже в сентябре текущего года.