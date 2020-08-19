Энтузиасты сравнили блоки камер грядущих фотофлагманов Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro

Правда, для начала стоит отметить, что дизайн блока основной камеры немного изменился по сравнению с прошлогодним Huawei Mate 30 — там, где раньше был лишь круг, в этом году будет круг вписанный в квадрат. При этом, судя по фотографии, обе стеклянные накладки получили отметки 3D, которая, предположительно, указывает на наличие времяпролетной камеры ToF.